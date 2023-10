Produção sustentável de leite é tema de capacitação técnica em Alfredo Chaves

Tecnologias e práticas de manejo capazes de tornar a produção de leite mais sustentável serão apresentadas na quinta edição do TecLeite Espírito Santo, na próxima quinta-feira (19), no município de Alfredo Chaves. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) realizará o evento em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (Clac) e a Fundagres Inovar, com o apoio de diversas instituições do setor.

Em formato de dia de campo, a capacitação técnica vai ocorrer das 11h às 16h, na sede da Associação de Moradores de São João do Crubixá e no Sítio Conquista, em Alfredo Chaves. A qualificação é destinada a produtores rurais, técnicos e estudantes da área. As inscrições para participação são gratuitas e podem ser feitas no local.

A programação conta com palestra sobre recuperação de pastagens degradadas e visitas em áreas de demonstração de práticas sustentáveis para a produção de alimento para o gado. As atividades serão ministradas por pesquisadores do Incaper e da Embrapa.

O coordenador técnico de produção animal do Incaper, Bernardo Lima, destaca que o TecLeite ES é realizado desde 2018, a partir da cooperação técnica com a Embrapa Gado de Leite, e vem se consolidando na versão itinerante como referência para os produtores capixabas.

“No TecLeite, buscamos um envolvimento maior dos atores da cadeia produtiva do leite. É um modelo de dia de campo da Embrapa, que favorece a transferência de conhecimentos que ajudam a ampliar a sustentabilidade e agregar valor à produção de leite”, ressalta Lima.

Serviço:

5° TecLeite Espírito Santo – Tecnologias para a produção sustentável do leite

Quando: 19/10 (quinta-feira)

Local: Sede da Associação de Moradores de São João do Crubixá e Sítio Conquista, em Alfredo Chaves. Localização: https://maps.app.goo.gl/KUnUhcTDFz5jLex09

Programação:

11h – Inscrições e almoço

12h20 – Abertura

12h30 – Palestra: Estratégias para recuperação de pastagens degradadas

André Guarçoni, Pesquisador do Incaper

13h30 – Visita às estações

Estação 1 – Manejo e utilização do Capim BRS Capiaçu

Paulino José Melo Andrade – Pesquisador Embrapa Gado de Leite

Estação 2 – Produção de silagem em sistemas Integração-Lavoura-Pecuária (ILP)

Alexandre Magno Brighenti dos Santos e Domingos Sávio Paciullo – Pesquisadores Embrapa Gado de Leite

Estação 3 – Produção de leite a pasto em áreas de sequeiro e sujeitas a alagamento

Carlos Augusto de Miranda Gomide/Carlos Eugênio Martins – Pesquisadores Embrapa Gado de Leite

16h – Encerramento

Informações:

Incaper – (27) 99996-0496 / [email protected]

Embrapa Gado de Leite – (32) 3311-7486 / [email protected]