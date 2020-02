Produção do filme biográfico de Roberto Carlos está atrasada por causa do Rei

Fátima Bernardes resolveu se posicionar ao falar de um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (19). Após mostrar um trecho da entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro diz que a repórter da Folha de S. Paulo Patrícia Campos Mello queria “dar o furo” com uma conotação sexual, a apresentadora demonstrou repúdio.

Leia também: Fátima Bernardes leva doméstica no “Encontro” para rebater Paulo Guedes

arrow-options Reprodução Fátima Bernardes criticou Bolsonaro ao vivo no “Encontro”





“É muito triste ver o presidente do nosso país com uma declaração como essa, tentando fazer um ataque sexual a uma jornalista respeitada. Mas aqui no nosso país, infelizmente, nós mulheres vivemos lutando por espaço e respeito”, começou dizendo Fátima Bernardes .

Leia também: No “Encontro”, Fátima Bernardes pinta unha de convidada e choca web

A apresentadora acrescentou que uma declaração como deixa não só ela, mas todas as mulheres indignadas. “A gente vê um ataque como esse partindo da pessoa que tem o posto mais importante [do Brasil]. Ele se esquece que governa para todas as mulheres e para todos os homens e que o comportamento dele serve de exemplo para todo mundo nesse país”, concluiu.

E a Fátima Bernardes que jantou logo cedo o presidente demente desse país. pic.twitter.com/J3vEWDh8IG — ??????????? ?️‍? (@_c_o_r_e) February 19, 2020





Leia também:Fátima Bernardes se despede de companheiro e comove fãs: “Que pena”

Em seguida, Fátima Bernardes disse que, após ouvir essa fala de Bolsonaro, ela precisava dar a notícia de que uma jovem denunciou um caso de assédio sexual que sofreu de um motorista de Uber e o assediador tentou colocar a culpa na roupa em que ela estava usando. Nas redes sociais, a atitude da apresentadora está sendo muito elogiada.