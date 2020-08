Produção de “A Fazenda” começa os exames médicos dos peões

Divulgação / Record TV / Instagram As armas de Marcos Mion para superar-se à frente de “A Fazenda 11”





Falando em “A Fazenda”, na última quinta-feira (13), a produção iniciou os exames médicos com alguns dos peões. Os participantes devem iniciar o pré-confinamento a partir do dia 20, em um hotel, em São Paulo. De lá, eles só saem no dia 8 de setembro, data que estreia a nova temporada do reality, para ir direto para a sede do programa.

Serão 20 participantes, entre eles, Jojo Todynho, a ex-panicat Carol Narizinho, a ex-miss Brasil Jakelyne Oliveira, Cristiane Maravilha, a funkeira Mc Mirella, o rapper Krawk e o sertanejo Mariano, dupla de Munhoz. Recentemente, Felipe Prior, que participou do “BBB 20”, revelou que não participará do reality da Record.