Prodest recebe visita de estudantes de Viana

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) recebeu, na tarde desta quarta-feira (18), a visita de alunos do curso técnico de Manutenção e Suporte em Informática do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio (CEEFMTI) Ewerton Montenegro Guimarães, de Viana

Para ter uma visão mais ampla sobre os serviços prestados pelo Prodest, os estudantes assistiram ao vídeo institucional que destaca a trajetória e os trabalhos executados pela autarquia para os órgãos públicos no Estado. Em seguida, receberam informações sobre os serviços realizados pela Gerência de Suporte (Gesup).

O subgerente de Internet, Rômulo Pelição de Farias, foi o responsável por explicar as ações feitas pela Gesup, como o gerenciamento de correio eletrônico, a gestão de banco de dados e os procedimentos utilizados para garantir a segurança da informação de sistemas e sites hospedados no Data Center do Estado, que fica na sede do Prodest, em Vitória.

Faria também mencionou os recursos adotados para proteger os dados sob a responsabilidade do Prodest, como cofre de senhas, firewalls, proxy (mecanismo que limita o acesso aos conteúdos na Internet), entre outros.

“O mercado de Tecnologia da Informação (TI) está em expansão no Brasil. Além disso, está faltando mão de obra para suprir a demanda do setor. Com certeza, será uma área com muitas oportunidades de emprego nos próximos anos”, afirmou o subgerente de Internet.

Estrutura e serviços

Os estudantes também receberam orientações sobre como o Instituto atua para desenvolver sites e sistemas para órgãos públicos no Estado por meio de um bate-papo conduzido pelo analista de Tecnologia da Informação (TI) Vinicius de Freitas Soares.

Ele explicou como a Gerência de Sistemas (Gesin) está estruturada para atender às solicitações de atendimento dos órgãos públicos. Também abordou sobre as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de softwares.

Soares mencionou vários sistemas criados pelo Prodest, como o Acesso Cidadão, ferramenta de login único que permite o uso de vários serviços digitais do Governo do Estado. Atualmente, a solução tem cerca de 2,43 milhões de usuários cadastrados.

O analista também mencionou outros serviços digitais do Governo com a participação direta da autarquia, como o site do Programa Jovens Valores, o Agenda-ES, o Conecta Cidadão (portal que concentra dados sobre mais de 500 serviços governamentais) e o sistema e-Docs (sistema de tramitação de processos eletrônicos).

Monitoramento

Na última parte da visita, os alunos receberam informações sobre os ações realizadas pelo Prodest para monitorar a rede de fibra óptica do Governo na Grande Vitoria e no interior. Eles conheceram esses serviços por meio de um bate-papo com o analista de TI Roger Trancozo, da Gerência de Operações (Geope).

Atualmente, 36 municípios capixabas já contam com os serviços da rede de fibra óptica do Governo do Estado. Esse número é resultado do Projeto ES Digital que proporcionou a chegada de uma estrutura de alta velocidade a várias cidades do interior.

Para o professor Keven Richard Assis Silva, a visita foi bastante positiva para os alunos, porque eles puderam visualizar na prática as informações apresentadas durante o curso. Na avaliação da estudante Mariana Felix, conhecer o Prodest foi uma oportunidade de ter um maior direcionamento sobre a carreira que pretende seguir no segmento de TI futuramente.

As escolas, com cursos na área de Tecnologia da Informação, podem agendar uma visita técnica ao Instituto, enviando e-mail para [email protected].

