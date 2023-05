Prodest promove workshop sobre responsabilidade socioambiental na próxima quinta-feira (25)

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) fará, na próxima quinta-feira (25), o workshop com o tema “Responsabilidade Socioambiental das Instituições Públicas: Destinação dos Resíduos Eletrônicos Gerados pelo Governo”.

O evento será realizado no auditório da autarquia, às 16 horas, e terá como público-alvo servidores públicos estaduais que atuam nos segmentos de Tecnologia da Informação (TI), Educação, Meio Ambiente, Segurança Pública e Administração.

O analista de TI Roger Trancozo, do Prodest, será o responsável por ministrar o workshop, que tem como objetivo abordar a responsabilidade socioambiental dos órgãos governamentais com relação à maneira como são destinados os Resíduos de Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (RETIC).

Mestrando em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Roger Trancozo abordará diversos assuntos durante o workshop, como o arcabouço legal sobre a destinação de resíduos eletrônicos; as classificações dos equipamentos eletroeletrônicos; os fatores que influenciam o surgimento dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE); a geração média anual de RETIC no Governo do Estado, entre outros.

“A preocupação com o meio ambiente é uma das prioridades do setor público. Nesse sentido, esse workshop é uma excelente oportunidade para pensarmos em alternativas para aprimorar a destinação dos resíduos eletrônicos gerados pelo Poder Público. Também considero esse evento essencial para disseminar boas práticas de ESG, que englobam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU”, destacou o presidente do Prodest, Marcelo Cornélio.

