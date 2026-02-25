Prodest participa de evento sobre tecnologia em Marataízes

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando do Cidade Expo Inovadora que começou, nesta quarta-feira (25), em Marataízes, no sul do Estado.

A autarquia está com um estande, em que explica para os participantes os serviços realizados no segmento de Tecnologia da Informação (TI), com destaque para o Data Center do Estado. Esse ambiente é responsável por armazenar e disponibilizar com alto grau de segurança dados e sistemas de órgãos públicos relacionados com a prestação de serviços aos cidadãos.

De acordo com o gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Prodest, Eduardo Medeiros Gardioli, os participantes do evento também recebem informações sobre como a autarquia administra a rede de fibra óptica do Governo do Estado, que está presente nos 78 municípios capixabas.

O Cidade Expo Inovadora termina nesta quinta-feira (26) e conta com uma programação que abrange painéis e palestras voltados à inovação, tecnologia e tendências do mercado de trabalho.

