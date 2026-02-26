Prodest participa da abertura de evento da Abep-TIC em Vitória

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) participou, na manhã desta quinta-feira (26), da abertura da 176ª ROCA – Reunião Ordinária do Conselho de Associadas da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), que termina nesta sexta-feira (27), em Vitória.

Inicialmente, o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, destacou a importância do evento para os órgãos públicos de Tecnologia da Informação (TI) promoverem uma maior troca de experiências e identificarem oportunidades para melhorar a qualidade dos serviços.

“A área de TI é fundamental para a Administração Pública prestar um melhor atendimento ao cidadão. Hoje, temos dois desafios. O primeiro é investir corretamente em soluções tecnológicas no segmento de segurança da informação, que passou a ser mais estratégico com a Lei Geral de Dados (LGPD). O segundo é manter profissionais de TI qualificados no setor público e, ao mesmo tempo, ampliar o quadro de servidores com especialidade nessa área”, enfatizou Calmon.

Cases de sucesso

O diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio, apresentou cases de sucesso desenvolvidos pela autarquia. O primeiro foi a plataforma Social ES, responsável pela gestão de benefícios como o Bolsa Capixaba, o Cartão Reconstrução e o Vale Gás.

No ano passado, essa solução ficou entre os quatro melhores projetos do País no Prêmio Agilidade Brasil 2025 – Setor Público. Em 2024, a plataforma Social ES ficou em primeiro lugar no Prêmio Inoves, na categoria “Resultados – Poder Executivo Estadual”, por decisão da banca examinadora.

Cornélio também abordou a expansão do uso do sistema E-Docs no Poder Executivo Estadual e nos municípios. Atualmente, essa ferramenta é usada em todas as secretarias e autarquias do Estado, em 23 prefeituras e em três consórcios públicos.

“Com a plataforma Social ES, melhoramos significativamente o processo para a concessão de benefícios para a população. Além disso, temos uma solução que permite criar em curto prazo um sistema para a entrega de benefício social por parte do Estado. Já o E-Docs tem como principais pilares aumentar a produtividade no serviço público e ter condições de evoluir tecnologicamente com escalabilidade, disponibilidade e segurança”, pontuou Cornélio.

Também ocupando atualmente o cargo de vice-presidente de Inovação da Abep-TIC, Marcelo Cornélio, abordará, no último dia do evento, as ações realizadas para a montagem do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital 2025.

A abertura da 176ª ROCA contou com a presença do secretário executivo de Transformação Digital do Estado de Pernambuco, Caio Scheidegger, e do diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, que abordou o tema “Tecnologia, Inteligência e Segurança Pública: o caso do Espírito Santo”.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Prodest

Eric Lopes Menequini

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES