Prodest na lista das 100 organizações mais inovadoras no uso de Tecnologia da Informação (TI) do Brasil

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está na lista das 100 organizações mais inovadoras no uso da Tecnologia da Informação (TI) no Brasil. Essa listagem faz parte do prêmio “As 100+ Inovadoras no Uso de TI”, realizado anualmente pelo IT Forum (principal ecossistema de tecnologia do Brasil).

O ranking é feito a partir da pontuação de organizações que adotam a melhor combinação entre processo e prática no emprego de soluções voltadas para a transformação tecnológica.

É a segunda premiação que o Prodest conquistou recentemente. Em dezembro do ano passado, a autarquia foi uma das vencedoras do Prêmio Inoves, com o projeto intitulado “Social ES: Plataforma Integrada para Gestão Eficiente de Benefícios Sociais do Espírito Santo”.

Desenvolvida pelo Prodest em parceria com a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), a plataforma Social ES é responsável por administrar as informações de benefícios concedidos pelo Governo do Estado, como o Cartão Reconstrução e o Vale Gás Capixaba.

Reconhecimento

Na avaliação do diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio, o reconhecimento do IT Forum, ao colocar o Instituto entre as 100 organizações mais inovadoras no uso de TI no Brasil, é mais uma prova de que a autarquia está no caminho certo.

“Dividimos esse mérito com grandes empresas, como Petrobras, Bradesco e Volkswagen, o que reforça nossa capacidade de transformação digital no setor público. Nos últimos três anos, promovemos um choque de gestão no Prodest, em parceria com os colaboradores, para consolidar a instituição como referência em inovação e tecnologia. Esse esforço permite que nossos serviços contemplem as demandas do Estado e sejam reconhecidos nacionalmente”, afirmou Cornélio.

Segundo o diretor-geral do Prodest, o Portal da Transparência do Espírito Santo é um bom exemplo de reconhecimento em nível nacional, tanto que a solução capixaba foi recentemente solicitada pelo Governo do Rio Grande do Norte. O mesmo aconteceu com o sistema eSocial PRO, que também foi desenvolvido pela autarquia, e já foi compartilhado com os estados de Rondônia e Distrito Federal.

“Não são casos isolados. Recentemente, também fomos vencedores do Prêmio Inoves com a plataforma Social ES, uma solução que fortalece a gestão eficiente dos benefícios sociais do Governo do Estado. Estar entre os destaques nacionais não é por acaso. Isso é fruto de um trabalho sério, comprometido e inovador. E vamos continuar avançando, porque o Prodest não apenas acompanha a evolução tecnológica, mas também a impulsiona”, enfatizou Cornélio.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Prodest

Eric Lopes Menequini

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES