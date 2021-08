Prodest lança Laboratório de Inovação para fomentar soluções tecnológicas para o setor público estadual

O foco na transformação digital está literalmente na rotina do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). A melhor prova disso é o lançamento do Laboratório de Inovação (Lino), que tem como meta incentivar a reflexão, a pesquisa, a experimentação e a aplicação de ideias e soluções inovadoras em Tecnologia da Informação (TI) para o Governo do Estado.

Na autarquia, o Lino tem como prioridade fortalecer a cultura de inovação, com base no compartilhamento de experiências e na gestão do conhecimento. No serviço público estadual, o Laboratório de Inovação do Prodest pretende fazer parcerias e contribuir com o desenvolvimento de soluções tecnológicas focadas no bem-estar do cidadão.

“Nossa intenção é desenvolver soluções inovadoras de TIC aplicadas ao serviço público por meio da colaboração com laboratórios de inovação, instituições governamentais, empresariais e de ensino e pesquisa. Em parceria com universidades, vamos realizar hackathons (maratona de programação) envolvendo estudantes do ensino superior de TIC para a construção de soluções que retornem para a sociedade”, destacou a coordenadora do Lino e gerente de Gestão da Informação do Prodest, Camila Zacche de Aguiar.

Ações

Atualmente, o Lino tem como uma das principais atribuições fomentar o programa Cibercidadão, cujo foco é incentivar tanto os funcionários públicos estaduais quanto os demais segmentos da população a sugerir ideias, em que a tecnologia pode contribuir para aperfeiçoar a administração pública estadual. A equipe do Laboratório de Inovação do Prodest também está formulando outras iniciativas previstas para serem lançadas neste ano.

Para o presidente do Prodest, Tasso Lugon, o Lino tem um papel muito importante na fomentação de ideias e de ações voltadas para a melhoria contínua de todas as esferas do Governo do Estado. “Nosso laboratório vai ajudar a autarquia a ficar mais próxima dos anseios dos nossos clientes e dos capixabas. O Cibercidadão é a primeira de muitas ações para desenvolvermos soluções pioneiras e capazes de agregar valor à sociedade”, destacou.

Para mais informações sobre o Lino, os cidadãos podem entrar em contato pelos canais abaixo:

E-mail: [email protected]

Telefone: (27) 3636-7233

Informações à Imprensa:

Eric Lopes Menequini / Prodest

(27) 3636-7159

[email protected]