Prodest e Incaper desenvolvem painel com dados sobre produção agropecuária no Estado

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) desenvolveram o Painel Agro, ferramenta que disponibiliza dados sobre a produção agropecuária no Espírito Santo.

Com recursos de Business Intelligence (BI), a solução disponibiliza um histórico da produção agrícola de diversos itens (café, banana, tomate, mamão, entre outros), destacando características como valor da produção (R$), quantidade produzida (toneladas) e área colhida (hectares).

No caso da pecuária, os dados abrangem os abates bovino, de aves e o suíno, considerando o valor da produção (R$) e a quantidade produzida em toneladas. A ferramenta também mostra informações sobre o segmento de silvicultura e extrativismo vegetal. Nesse caso, os dados contemplam o valor produzido e a quantidade gerada em metros cúbicos de madeira para celulose, madeira para outras finalidades e lenha.

As informações disponibilizadas apresentam um caráter anual e permitem uma análise do desempenho da agropecuária capixaba, o que contribui bastante para o planejamento de políticas públicas destinadas ao setor no Estado. Isso é possível porque a ferramenta fornece a consulta de gráficos e a visualização de relatórios pré-definidos.

Municípios

Além das pesquisas oficiais, o painel disponibiliza para a sociedade um conjunto de informações que contextualizam a situação da agricultura em cada um dos 78 municípios capixabas.

Os internautas poderão visualizar e navegar por dados da produção da fruticultura e, principalmente, da olericultura, tais como gengibre, inhame e morango, que não constam na pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujos dados levantados são considerados “pesquisas experimentais”.

O painel é um dos resultados obtidos no projeto “Desempenho da agropecuária nos municípios do Espírito Santo nos últimos 10 anos e impactos socioeconômicos”, que é coordenado pela doutora em Economia e pesquisadora do Incaper, Edileuza Galeano.

Segundo ela, o desenvolvimento do Painel Agro supre uma demanda por dados da produção dos setores rurais do Estado. “No que diz respeito aos indicadores de valor bruto da produção estadual, é de fundamental importância o acompanhamento e mensuração do que é produzido no Espírito Santo e a divulgação dos dados”, completou.

Para o presidente do Prodest, Tasso Lugon, a ferramenta terá um peso muito importante na definição de políticas públicas no Estado para o setor agropecuário. “Com dados corretos e atualizados, torna-se mais simples decidir sobre como o Poder Público pode contribuir com o desenvolvimento da agropecuária capixaba”, enfatizou.

O painel estará disponível no site do Incaper e as dúvidas e sugestões sobre a solução podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Incaper

Andreia Ferreira/ Tatiana Toniato Caus

(27) 3636-9865 (27) 3636-9866

[email protected]

[email protected]

Assessoria de Comunicação do Prodest

Eric Lopes Menequini

(27) 3636-7159

[email protected]