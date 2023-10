Prodest destaca projetos importantes no I Seminário DronES

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) participou, na manhã desta -feira (19), da abertura do I Seminário DronES: Aplicações e Potencialidades, que está sendo realizado no auditório do Centro de Atividades Técnicas do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em Vitória.

O presidente do Prodest, Marcelo Cornélio, apresentou iniciativas que estão sendo executadas pelo Instituto para aprimorar em curto e médio prazos os serviços de Tecnologia da Informação (TI) prestados pela autarquia aos órgãos públicos no Estado

“A tecnologia tem transformado e impactado a maneira como as pessoas se relacionam e trabalham. E isso não pode ser ignorado pelo Prodest que está buscando otimizar a infraestrutura de TI governamental a partir de três projetos. Um deles é o retrofit (ampliação do Data Center atual). O outro é o ES Digital que prioriza levar fibra óptica para todas as repartições estaduais nos 78 municípios capixabas. Mais uma ação importante é o projeto do segundo Data Center do Estado, que proporcionará ainda mais disponibilidade e segurança aos serviços digitais do Governo”, enfatizou Cornélio.



O presidente do Prodest também disse que o I Seminário DronES é uma iniciativa muito importante para difundir boas práticas tecnológicas na Administração Pública. O evento termina, nesta -feira (20), e tem como objetivo compartilhar experiências sobre o uso dos Sistemas de Aeronaves não Tripuladas (UAS), conhecidos como drones, entre servidores do Poder Executivo Estadual e de instituições convidadas.

A organização do I Seminário DronES é fruto de uma parceria entre o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Além disso, tem o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) e da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

