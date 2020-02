Prodest 50 anos: conheça três exemplos de dedicação

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) tem funcionários com muitos anos de dedicação à autarquia. Ao longo desse meio século de existência, há bons exemplos que merecem ser citados.

Um deles é o assistente organizacional Dório Faustino, que trabalha desde 1983 na área administrativa. Ele tem como atribuição fazer o transporte de documentos. Seu Dório, como é conhecido, nunca para e está sempre pegando ônibus e andando pelas ruas para resolver as demandas no prazo combinado.

Ele sempre procura se atualizar, tanto que adquiriu recentemente um celular novo para melhorar a comunicação na hora das entregas. Além disso, fez cursos e procura sempre adquirir mais conhecimento.

Seu Dório disse ter uma relação familiar com outros funcionários da autarquia. “Eu chamo de irmandade a convivência com os colegas do Prodest. Passo mais tempo com os colegas de trabalho do que com os familiares“, contou.

Orgulho

Há mais de 30 anos na autarquia, o analista de TI Paulo Cintra se orgulha de sempre ter dado conta das folhas de pagamentos sem nunca ter atrasado o crédito bancário dos servidores dos órgãos, dos quais era responsável. Sempre mantendo a qualidade dos serviços prestados aos clientes e o bom atendimento, chegou a ser o único responsável pela folha do Prodest, da Secretaria de Educação (Sedu) e do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

“O Prodest me ajudou na minha inserção no mercado de desenvolvimento de sistemas computacionais e me deu mais segurança para tomar decisões pessoais”, ressaltou.

Empenho

Com mais de 40 anos de casa, o técnico de TI Sidney Sessa lembra das dificuldades enfrentadas para manter o Prodest funcionando de forma plena.

“Os funcionários antigos lutaram bastante. Trabalhávamos dia e noite sem parar. Houve um período em que o Governo pensou em fechar o Prodest. Mas o empenho dos empregados mostrou que a empresa era viável. Estou aqui por persistência e busco sempre me atualizar”, enfatizou.

