Procurando um celular novo? Confira dicas para aproveitar boas promoções

Divulgação Saiba como aproveitar boas promoções para comprar um celular novo

Cada vez mais, os brasileiros têm tido dificuldade ao encontrar um smartphone de qualidade para trabalhar, seja ao atender clientes ou realizar videochamadas com a equipe. Afinal, no contexto atual, o isolamento vem exigindo novas modalidades de trabalho remoto, o que, por sua vez, requer um smartphone de boa especificação e durabilidade.

Só que as coisas não param por aí: no tempo livre, também é necessário contar com um dispositivo potente para os momentos de diversão. Aqui, o smartphone pode ser uma boa forma de entretenimento, com todas as suas ferramentas de vídeo, jogos, redes sociais, editores de foto e muito mais.

De um lado, necessidades de trabalho. De outro, recursos para se divertir. O problema é que, em meio à variedade de opções, no geral, encontrar um aparelho que dê conta de tudo também significa ter que investir muito dinheiro — já que os preços só aumentam. E é por isso que, nessas horas, o segredo está em encontrar boas promoções.

Com isso em mente, apresentamos a seguir dicas para conseguir boas condições de compra e adquirir o melhor celular para a sua realidade. Confira!

Onde comprar um bom smartphone?

Se você ainda não sabe qual modelo quer comprar, o primeiro passo é descobrir qual o seu perfil de consumidor. Quem gosta de fotografia vai exigir câmeras de grande qualidade, enquanto uma pessoa que prefere utilizar o aparelho para jogar precisa de um que seja compatível com esse hábito.

Por esse motivo, identificar as especificações que seu aparelho deve ter já é o primeiro passo para saber onde encontrá-lo por um preço adequado. Afinal, nada adianta ter o smartphone de primeira linha se ele custou caro e você não utiliza os recursos tecnológicos, quando valeria mais a pena investir em um aparelho mais barato.

Agora, se já sabe qual aparelho comprar, então é hora de analisar os preços. Tenha em mente que grandes lojas oferecem preços similares nos produtos, mas algumas ofertas, variações no custo de frete e descontos em pagamentos à vista são diferenciais importantes em uma compra de alto custo.

Além disso, algumas lojas podem ter promoções específicas que você deve acompanhar. Nossa dica é: crie uma tabela com todos os preços que encontrar em sua pesquisa. A partir daí, vale acompanhar se houve alguma mudança e ter certeza de qual é o preço mais alto e mais baixo pelo qual você encontra o aparelho.

Sempre compre em lojas com boa reputação. Além de ter garantia da procedência do produto, grandes comércios oferecem preços competitivos, entrega mais rápida e barata e ainda podem ter cupons e ofertas de cashback.

Quando comprar um smartphone?

Não existe uma época certa para se comprar um novo celular. No entanto, há algumas diretrizes que você pode seguir para tentar encontrar uma boa oferta. A primeira delas é: fique de olho nas datas de lançamentos de novos produtos.

Grandes fabricantes como a Apple e a Samsung têm lançamentos anuais de novas linhas e aparelhos. Assim, se você tiver disposto a comprar o modelo anterior, já sabe quando ele entrará em promoções, pois as empresas costumam abaixar os preços dos aparelhos antigos quando os novos chegam. Já se o seu objetivo for comprar o modelo mais recente, sabendo a data de lançamento é possível ver qual a melhor forma de comprar o seu e se programar.

Existem também datas comemorativas relacionadas a compras, promovidas por lojas como incentivo ao consumidor. Além de ocasiões como Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, as marcas utilizam momentos como a Semana do Consumidor e a Black Friday para liberar novas ofertas aos clientes.

Você viu?

Pontos e ofertas de operadoras

Você pode comprar um aparelho celular em grandes redes de comércio, lojas físicas, online e até marketplaces. Porém, outra opção é comprar diretamente na loja da operadora, seja ela física ou online.

De forma geral, as operadoras oferecem venda casada de produtos com a adesão a um bom plano de internet móvel. Assim, o cliente, para conseguir a oferta no produto, deve assinar um contrato com a operadora atrelado a uma fidelidade.

Essa modalidade pode ser útil, já que as operadoras oferecem grandes descontos no processo. Para quem geralmente se mantém na mesma operadora, pode ser uma boa escolha. Pelo período da fidelização, que geralmente gira em torno de um ano, você tem um celular com desconto e um plano de serviços adicionais.

Há também os programas de pontos, que fidelizam os clientes oferecendo recompensas pelo uso prolongado da operadora em forma de descontos em aparelhos celulares de alto custo.

Mas é importante olhar para todo o cenário. Na maior parte das vezes, o celular avulso sai mais em conta que o celular atrelado a um plano, ao menos a longo prazo. Se a oferta for muito boa, é possível que valha a pena. Mas, mesmo que sua operadora ofereça um bom preço, é muito importante analisar outras opções.

Cuidado com ofertas incríveis demais

Se a oferta parecer boa demais para ser verdade, provavelmente é porque não é.

Principalmente no e-commerce, o consumidor pode sofrer golpes. Portanto, se o aparelho está sendo comercializado por um preço muito abaixo do mercado, desconfie! É sempre bom analisar se o site é confiável, se há sistema de segurança que preserva seus dados, entre outros.

Um golpe comum é que o anúncio seja falso, uma vitrine para atrair clientes e roubar seu dinheiro. É sempre importante ficar atento com as falsificações: você pode achar que está comprando um bom aparelho quando na verdade está adquirindo um item muito inferior.

Colocando essas dicas em prática, a compra de um celular se torna mais fácil, rápida, segura e econômica.

Decidiu seu novo smartphone? Agora saiba como aproveitar promoções de planos de celular

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, 79% dos brasileiros acima dos 10 anos possuem um aparelho móvel para fins pessoais ou profissionais. Dessas pessoas, 88% acessam a internet pelo celular.

Portanto, para o consumidor, além de um bom preço para seu aparelho, é importante conseguir também um plano de celular que seja adequado para o que precisa. Seja em relação a dados móveis, ligações, SMS e outras funcionalidades do plano, a relação custo x benefício deve ser avaliada.

Pode ficar difícil acompanhar as ofertas de cada operadora, mas alguns sites especializados como o Melhor Plano podem te ajudar a compará-las. Assim você pode escolher um plano de qualidade e bom preço para usar no smartphone que acabou de comprar!