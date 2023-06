Procurando trabalho? Veja 5 dicas para fugir do golpe do emprego falso

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Golpistas fingem serem recrutadores para atingirem vítimas

A cada mês, cerca de 29 mil tentativas de golpe do emprego falso são aplicadas, de acordo com uma pesquisa da OLX. As fraudes são variadas, mas sempre usam como isca alguma suposta oportunidade de trabalho, seja ela fixa ou para freelancers.

“Ao se candidatar a vagas no Brasil e no exterior, é fundamental fazer uma análise profunda sobre o histórico da empresa, as exigências do cargo e ficar atento a pedidos duvidosos que o recrutador ou anúncio esteja apontando”, orienta Samyra Ramos, especialista de marketing da Higlobe, solução de pagamentos para freelancers e contratados brasileiros que trabalham remotamente para empresas nos EUA.

“Além de prejuízos financeiros, os golpes podem prejudicar a confiança dos profissionais, que podem se sentir inseguros a cada processo seletivo iniciado, afetando seu empenho na busca por emprego”, completa a especialista. A seguir, confira cinco dicas para não cair no golpe do falso emprego.

1. Pesquise bem sobre o histórico da empresa

Antes de se candidatar a uma vaga, pesquise se a empresa em questão é presente nas redes sociais, quem trabalha lá e quantos funcionários ela emprega ao todo. Também é possível entrar em sites de reclamações e checar se há alguma queixa sobre golpe envolvendo o nome da companhia.

2. Avalie o perfil do recrutador

Além de epsquisar sobre a empresa, também é importante encontrar o recrutador no LinkedIn e checar se seu perfil parece confiável. Se a pessoa fizer pedidos estranhos, desconfie.

“Ao aplicar o golpe, muitos recrutadores aumentam o valor da remuneração para algo exorbitante e incompatível com a vaga, a fim de chamar atenção do candidato. Outra técnica dos criminosos é pedir uma selfie segurando seu documento e, com isso, eles conseguem abrir ou acessar contas bancárias e realizar o golpe financeiro. Essas informações e pedidos não são comuns em processos seletivos, é preciso estar antenado para não ser pego desprevenido”, alerta Samyra.

3. Evite clicar em links suspeitos

Desconfie de profissionais, anúncios ou e-mails repentinos que peçam para clicar em links que demandem outras ações, como informar dados bancários, informações pessoais e outros. Esteja atento para que a candidatura seja feita por meios seguros, como plataformas de emprego já conhecidas no mercado ou formulários do Google.

4. Não realize qualquer tipo de pagamento

Nos golpes, é comum que os falsos recrutadores peçam depósitos bancários para participar do processo seletivo ou para comprar equipamentos de trabalho. Samyra alerta que as empresas não fazem esse tipo de pedido a candidatos, então a ação já é um alerta.

5. Atente-se ao cumprimento do contrato

Essa dica vale, sobretudo, para trabalhadores freelancers. Se a empresa e o processo seletivo parecerem confiáveis e o trabalhador decidir realizar o trabalho, é muito importante documentar tudo, a fim de poder garantir que a empresa está cumprindo com sua parte do contrato.

A dica de Samyra é que o contrato de prestação de serviço precisa ter bem explícito quais são as demandas de ambos os lados.

