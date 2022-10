Procurado internacional é deportado dos EUA e preso em Confins/MG

Belo Horizonte/MG. A Polícia Federal, representante da Interpol no Brasil, prendeu, na noite de hoje (11/10), um brasileiro, procurado internacionalmente, que chegou em voo de deportados dos EUA.

Durante as investigações, foram realizados contatos com a U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE, permitindo localizar e prender o foragido nos EUA.

O preso é acusado de estupro de vulnerável e condenado a mais de 14 anos de reclusão pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Paraíso/MG.

O fugitivo foi preso ao chegar em território brasileiro e conduzido para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, onde ficará à disposição da Justiça.

