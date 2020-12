Procurado da Justiça carioca é preso no Balneário de Guriri

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar durante a operação Sentinela. Na casa do foragido foram apreendidos animais proibidos de serem mantidos em cativeiro.

Na tarde desta quarta-feira (23), durante mais uma fase da Operação Sentinela, policiais militares obtiveram sucesso em capturar um fugitivo da Justiça Fluminense.

A ação se deu durante o cumprimento de mandados de prisão por homicídio e de busca e apreensão expedidos pela Comarca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No momento da abordagem, o procurado estava com sua esposa do lado de fora da residência, não apresentando resistência. Após cientificá-lo dos mandados, foi encaminhado ao DPJ de São Mateus.

Durante buscas na residência, foram encontrados de irregular apenas dois pássaros silvestres da fauna brasileira. Os animais que são proibidos de serem comercializados e criados em cativeiro, foram encaminhados e entregue à 3ª Companhia da Polícia Ambiental sediada em São Mateus, para que seja dado destino adequado às aves.