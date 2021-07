Procon-SP quer proibir de pagamento no ato de entrega após aumento de golpes

Pedro Knoth Procon-SP suspeita de ações de entregadores após crescimento de golpes por delivery

O registro de um aumento de 136% nos golpes relacionados a aplicativos de delivery de comida, de janeiro a juho deste ano, levou o Procon-SP a estudar medidas que podem vir a proibir cobrança no ato da entrega.

Segundo o Procon-SP, na maioria dos registros os consumidores reclamam que os valores debitados no cartão são superiores ao preço da comida. Outra queixa é o fato das empresas responsaveis pelo serviço nao tomarem providências e não reembolsá-los pelo valor perdido.

“As empresas de delivery são responsáveis por aqueles que as representam, no caso os motoboys. Recomendamos as pessoas não pagarem no cartão e fazerem só compras on-line e o unico contato recomendado e recolher mercadoria, só”, diz Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

O Procon-SP estuda medidas para que as empresas responsáveis pelos aplicativos de delivery estabeleçam que os pagamentos sejam feitos apenas de forma online – cobranças no ato da entrega ficariam proibidas. A iniciativa acontece diante do aumento observado nos casos de golpes aplicados por entregadores.

Apenas nos casos registrados no Procon-SP, o prejuízo somado pelos consumidores, de janeiro a julho deste ano, já chega a R$ 1,3 milhões.

São dois os golpes mais comuns, no primeiro, o entregador afirma que houve problemas com a taxa de entrega, por isso será necessário efetuar o pagamento diretamente a ele. Em outro, comunicam supostos problemas com a entrega em si, também para que o valor total do pedido seja pago a ele.

Confira as orientações para evitar cair no golpe