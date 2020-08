Procon-SP notifica Albert Einstein por erro em testes de covid-19

Santa Cruz e Salgueiro entram em campo nesta quarta-feira (5) para decidir quem será o campeão pernambucano de 2020. O duelo será no no Estádio do Arruda, no Recife, a partir das às 21h30min (horário de Brasília),. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1, no Estádio Cornélio de Barros, no município de Salgueiro. Nenhum time tem vantagem, quem vencer, levanta a taça. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

A “finalíssima” tem tudo para ser histórica. Em caso de conquista do Santa Cruz, o tricolor será campeão invicto do Pernambucano pela segunda vez. Se o Salgueiro vencer, será a primeira vez que um time de fora do Recife levantará a taça.

A equipe coral tem o artilheiro do campeonato – Pipico, com seis gols marcados -, e é dona da melhor campanha da primeira fase. São 11 jogos, contando a semifinal com o Náutico e o primeiro jogo da final, oito vitórias e três empates. 17 gols marcados e apenas 4 sofridos. O técnico Itamar Schülle deve escalar Maycon, Toty, William Alves, Danny Morais e Fabiano; André, Paulinho e Didira; Victor Rangel, Derlis Alegre e Pipico.

O Salgueiro foi o segundo colocado na primeira fase, com cinco vitórias, um empate e três derrotas. Na semifinal, o Carcará derrotou o Afogados por 3 a 0, no Cornélio de Barros. O técnico Daniel Neri não tem desfalques para a partida desta noite e deve entrar em campo com Tanaka, Sinho, Ranieri, Arthur e Daniel Nazaré; Bruno Sena, William Daltro e Renato Henrique; Ciel, Tarcísio e Muller Fernandes.