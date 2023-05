Procon-RJ notifica Netflix sobre taxa extra de R$ 12,90

Unsplash Netflix é notificada por mais um Procon

O Procon-RJ notificou a Netflix nesta terça-feira (30) a respeito da cobrança extra que a empresa vem aplicando no Brasil para assinantes que compartilham a conta com moradores de outras residências. Ao menos cinco Procons estaduais já notificaram a empresa sobre o tema.

O Procon-RJ pede que a Netflix preste esclarecimentos para que sejam verificadas possíveis infrações aos direitos dos consumidores. O órgão recebeu 24 reclamações sobre a cobrança extra.

“A empresa não deixou claro como a cobrança será realizada e quem será atingido. A modificação do contrato de forma unilateral não é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor. Estamos atentos para coibir qualquer prática abusiva”, afirma Cássio Coelho, presidente do Procon/RJ.

Após a notificação, a Netflix tem 10 dias para responder ao órgão se procedeu à alteração do contrato firmado com os consumidores, se houve a concordância deles quanto à modificação, e como irá diferenciar o compartilhamento de senhas com a utilização do serviço pelo contratante em locais diversos.

O Procon-RJ ressalta que a publicidade da Netflix afirma que o consumidor pode assistir aos conteúdos de onde quiser, o que vai na contramão da nova cobrança.

Na semana passada, a Netflix passou a cobrar taxa extra de R$ 12,90 para assinantes que utilizam a mesma conta em mais de uma residência.

