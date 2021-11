Procon-ES visitou região noroeste do Estado

Dando continuidade às visitas aos Procons e prefeituras do interior do Estado, representantes do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) estiveram nos municípios de São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Ecoporanga, na última semana.

Segundo o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, o objetivo das visitas consistiu em conhecer as estruturas dos órgãos municipais, apoiar, capacitar e fortalecer os Procons, melhorando o atendimento à população do Estado.

“O Procon-ES tem realizado uma série de visitas de aproximação aos órgãos municipais, visando ao fortalecimento da política estadual de defesa do consumidor do nosso Estado. É papel do Procon Estadual oferecer suporte técnico e operacional aos Procons”, acrescentou Athayde.

