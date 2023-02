Procon-ES vai atender consumidores no bairro Andorinhas neste sábado (04)

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) vai participar, neste sábado (04), da 1ª Ação Social de Andorinhas, promovida pelo Movimento Comunitário do bairro Andorinhas. O evento será realizado das 8h às 12h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva, com atendimentos gratuitos para a comunidade.

Durante a ação, serão ofertados diversos serviços essenciais e gratuitos, como emissão de Carteira de Identidade, atendimento de empresa de água e esgoto, unidade de inclusão produtiva, atividades para os jovens e adolescentes, brincadeiras para as crianças, entre outros serviços.

O Procon Estadual vai registrar reclamações relacionadas a produtos adquiridos e serviços contratados, como problemas com energia elétrica, água, telefonia, internet, TV por assinatura, compras, financiamentos, cartões de crédito e outros problemas relacionados ao consumo.

O órgão também vai prestar orientações gerais sobre direitos do consumidor e distribuirá Códigos de Defesa do Consumidor, além de cartilhas educativas voltadas ao público infantojuvenil.

Para a abertura da reclamação, é preciso que o consumidor tenha disponível a Carteira de Identidade, CPF, além de documentos que possam comprovar a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, contrato, comprovante de pagamento, entre outros.

Serviço:

1ª Ação Social de Andorinhas



Data: 04/02 (sábado)

Horário: das 08h às 12h

Local: EMEF Izaura Marques da Silva

Endereço: Avenida Leitão da Silva, nº 3.291, Andorinhas, Vitória, Espírito Santo