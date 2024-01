Procon-ES: Pesquisa de preços de material escolar aponta diferença de até 73%

Com o início do ano letivo se aproximando, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) realizou uma pesquisa de preços de material escolar com o intuito de auxiliar os consumidores na busca por economia nas compras. A coleta de dados foi realizada no dia 05 de janeiro deste ano em três das maiores papelarias da Grande Vitória, visando oferecer informações relevantes para os consumidores na hora de adquirir os itens necessários para o retorno às aulas.

A pesquisa abrangeu 104 itens essenciais, como lápis, lapiseira, caneta, caneta marca texto, apontador, borracha, caderno, cola, giz de cera, lápis de cor, massa de modelar, refil para fichário, régua, tesoura e tinta para pintura de dedo. O objetivo foi proporcionar uma visão abrangente dos preços praticados por diferentes estabelecimentos, permitindo que os consumidores façam escolhas conscientes e econômicas.

Diante dos resultados obtidos, destaca-se a variação expressiva de preços, chegando a 73% em alguns produtos. Um exemplo é o lápis de cor (estojo com 12), da Faber Castell, que pode ser encontrado por R$ 19,90 na Gecore, enquanto na Castorino Santana o mesmo produto é comercializado por R$ 43,15. Essa discrepância evidencia a importância da pesquisa de preços para garantir que os consumidores obtenham o melhor custo-benefício em suas compras.

Outro item que apresentou significativa variação foi o giz de cera (estojo com 12), da Acrilex, com uma diferença de 61% entre o valor máximo e mínimo encontrado nas papelarias pesquisadas. O caderno de capa dura (brochura com 96 folhas), da Tilibra, também chamou atenção, apresentando uma variação de 54% nos preços praticados pelos estabelecimentos.

Segundo a diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, diante desses resultados, o Procon-ES ressalta a importância de os consumidores estarem atentos às variações de preços e realizarem pesquisas antes de efetuarem suas compras de material escolar. “A iniciativa visa empoderar os consumidores, proporcionando-lhes informações que facilitem a tomada de decisão e contribuam para a economia familiar”, ressaltou.

A pesquisa completa de preços está disponível no site do Procon-ES, permitindo que os consumidores consultem as informações e façam escolhas mais conscientes durante o período de compra de material escolar.

