Procon-ES participou da Blitz do Consumidor em Jacaraípe no último sábado (30)

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) participou da Blitz do Consumidor, promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), no último sábado (30). Durante a ação, que foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jacaraípe, no município de Serra, o Procon-ES reforçou a equipe de atendimento levando, inclusive, um especialista em cálculo para auxiliar os consumidores em suas dúvidas de contratos, taxas de juros, entre outras.

A Blitz do Consumidor tem o objetivo de prestar auxílio aos moradores de cada região visitada pelo projeto. Os participantes puderam fazer negociação de dívidas, cadastro nas tarifas sociais de água e energia, solicitar mudança na titularidade das contas, entre outros serviços que estarão disponíveis no local.

O Procon-ES realizou cerca de 60 atendimentos e orientou os consumidores sobre os cuidados na compra de produtos e contratação de serviços. “Essas ações possibilitam levar os serviços do Procon para perto do consumidor que, muitas vezes, não consegue se deslocar até a sede para buscar os seus direitos”, disse a diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira.

