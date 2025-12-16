Procon-ES leva atendimento e palestra educativa a Guaçuí

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) promoveu, na última quinta-feira (11), uma palestra educativa no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Zélia Vianna de Aguiar, em Guaçuí. A ação reuniu atividades lúdicas e interativas sobre consumo consciente e educação financeira, voltadas ao público infantil.

Ao todo, cinco turmas participaram da atividade, somando 85 alunos. De forma leve e divertida, as crianças conversaram sobre direitos do consumidor, escolhas de consumo, práticas abusivas e educação financeira, com exemplos do dia a dia que mostraram como atitudes simples podem impactar o orçamento familiar e a sociedade.

A iniciativa integra as ações de educação para o consumo do Procon-ES, por meio do projeto Parceria Legal: Empreendedor & Consumidor, desenvolvido em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e prefeituras municipais. O projeto prevê uma programação diversificada, com serviços gratuitos, atendimentos à população e atrações culturais.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, ressaltou a importância de ampliar o alcance das ações educativas no Estado. “Levar esse trabalho ao interior é essencial para que mais crianças tenham acesso a informações que fazem diferença no dia a dia. Nosso compromisso é garantir que o conhecimento sobre consumo consciente chegue a todos, independentemente da região”, destacou.

Ao final da atividade, os alunos receberam cartilhas, folhetos e jogos educativos do projeto Fiscal Mirim, garantindo a continuidade do aprendizado de forma lúdica e acessível.

Atendimento ao consumidor durante a Feira Parceria Legal

Além das ações educativas, o Procon-ES atendeu a população de Guaçuí durante a Feira Parceria Legal: Empreendedor & Consumidor, realizada na sexta-feira (12), no sábado (13) e no domingo (14), no Parque de Exposições do município.

O evento teve como objetivo aproximar o Procon-ES da comunidade, oferecendo serviços gratuitos de orientação e atendimento a consumidores e empreendedores. A programação contou ainda com atividades culturais, feira gastronômica e apresentações musicais abertas ao público.

Durante a feira, a equipe técnica do Procon-ES esteve disponível para registrar reclamações, esclarecer dúvidas e orientar a população sobre direitos do consumidor.

Orientação a empreendedores

Como parte das atividades, o diretor de Fiscalização do Procon-ES, Fabrício Pancotto, realizou uma orientação on-line com os empreendedores participantes da feira, na última quarta-feira (10). A reunião abordou os deveres dos fornecedores nas relações de consumo, com destaque para temas como fixação de preços, formas de pagamento, troca de produtos e emissão de nota fiscal.

Informações à Imprensa

Assessoria de Comunicação do Procon Estadual

Amanda Ribeiro

(27) 9 9975-2490

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES