Procon-ES lança campanha de doação de alimentos

Com a dispersão pandêmica do novo Coronavírus (Covid-19), muitas famílias não estão conseguindo garantir o seu sustento. Por essa razão, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) lançou a campanha Procon-ES Solidário que tem o objetivo de arrecadar produtos de higiene e alimentos não perecíveis para o Programa do Governo do Estado, ES Solidário, que serão repassados às entidades cadastradas junto ao programa.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, disse que, primeiramente, foi feita uma campanha interna com os servidores visando à arrecadação de alimentos. Agora, o Instituto está ampliando a doação para consumidores e fornecedores que queiram ajudar.

“As doações serão direcionadas para o Programa ES Solidário, que ajuda famílias que estejam passando por dificuldades”, explicou Athayde.

Quem quiser ajudar, poderá doar produtos de higiene ou alimentos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha, açúcar, sal, café, óleo, biscoito, dentre outros. As doações podem ser entregues na sede do Procon-ES, situada na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória.

ES Solidário

O ES Solidário é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), voltada à arrecadação da sociedade civil organizada para a população afetada pela crise sanitária provocada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

