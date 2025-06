Procon-ES Itinerante: Atendimento ao consumidor chega a Afonso Cláudio neste sábado (28), com a Caravana Margaridas

Neste sábado (28), o Procon Itinerante estará em Afonso Cláudio com a Caravana das Margaridas. Das 8h às 17h, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) vai oferecer atendimento gratuito à população, como parte de uma grande mobilização voltada à promoção da cidadania e ao empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade social. A ação reúne serviços essenciais e iniciativas que fortalecem direitos, ampliam o acesso à informação e valorizam a dignidade das comunidades atendidas.

A Caravana das Margaridas é uma iniciativa da Secretaria Estadual das Mulheres (SESM) e faz parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado. O projeto percorre por vários municípios do Espírito Santo, ofertando serviços essenciais como atendimento jurídico, apoio psicológico e oficinas com foco em empreendedorismo feminino.

Durante a ação, a equipe do Procon-ES estará presente com atendimento especializado, orientando as consumidoras e registrando reclamações relacionadas à compra de produtos e contratação de serviços.

Para ser atendida, é preciso que a consumidora apresente o RG (Carteira de Identidade), CPF, além de documentos que comprovem a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovantes de pagamento, contrato, entre outros.

Serviço:

Atendimento do Procon-ES

Data: 28/06 (sábado)

Horário: das 8h às 17h

Local: Praça Adherbal Galvão, Centro, Afonso Cláudio – ES

Documentos necessários para atendimento no Procon: Carteira de Identidade, CPF, além de documentos que comprovem a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovantes de pagamento, contrato, entre outros.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Procon Estadual

Amanda Ribeiro

(27) 3134-8443

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES