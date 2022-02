Procon-ES inaugura Procon municipal em Conceição do Castelo

Os moradores residentes em Conceição do Castelo podem contar com os serviços do Procon, um importante instrumento de proteção e defesa dos direitos dos consumidores. A unidade municipal foi inaugurada, nessa quarta-feira (02), pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e está em pleno funcionamento.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, disse que é uma alegria poder inaugurar mais um Procon municipal na gestão do governador do Estado, Renato Casagrande, que determinou que seja prestado todo o suporte aos municípios para a criação de novas unidades e a reestruturação dos Procons existentes. O projeto tem por objetivo levar a defesa do consumidor para todos os municípios capixabas.

“O Procon de Conceição do Castelo já está integrado ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), sistema informatizado de atendimento do Ministério da Justiça, utilizado pelos Procons do País. Portanto, o consumidor que procurar o Procon da cidade terá o mesmo tipo de atendimento de outros órgãos de grandes centros”, ressaltou Athayde.

Durante a inauguração, o prefeito Christiano Spadetto agradeceu o apoio do governador do Estado, Renato Casagrande, por ter topado a iniciativa de levar o Procon ao município. Ele seguiu agradecendo ao diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, pelo apoio recebido; ao coordenador do Procon municipal, Humberto Antonio da Rocha, e ao secretário municipal de Administração, Marcel dos Anjos Oliveira, por terem topado o desafio da gestão do órgão, e ao presidente da Câmera de Vereadores, Saulo Mareto.

O coordenador do Procon Municipal de Conceição do Castelo, Humberto Antonio da Rocha, agradeceu ao Governo do Estado, ao prefeito Christiano Spadetto, ao secretário municipal de Administração, Marcel dos Anjos Oliveira, e ao diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, e à equipe pela parceria e cooperação para que o município pudesse ofertar aos cidadãos os serviços deste importante instrumento de garantia de direitos enquanto consumidores.

O Procon Municipal de Conceição do Castelo está funcionando na Avenida José Grilo, n° 426, Centro. Os atendimentos serão realizados de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h. Para ser atendido, os consumidores devem levar os documentos pessoais e os documentos que comprovem a relação de consumo, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, boletos e contratos.

Capacitação

Em dezembro do ano passado, técnicos do Procon de Conceição do Castelo estiveram em Vitória para participar de um treinamento promovido pelo Procon-ES. A capacitação teve o objetivo de abordar aspectos práticos para a correta utilização e alimentação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), sistema informatizado de atendimento dos Procons.

Além disso, foram compartilhadas experiências do setor de atendimento ao público e os técnicos municipais puderam conhecer os procedimentos adotados para a realização do atendimento ao consumidor, da notificação do fornecedor, além da instauração de processos administrativos, entre outros trâmites.

