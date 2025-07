Procon-ES e Aderes promovem feira com serviços gratuitos em Laranja da Terra

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) realizam, neste fim de semana, mais uma edição da Feira “Parceria Legal: Empreendedor & Consumidor”. O evento acontece nesta sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20), na Praça Carlos Tesch, em Laranja da Terra.

A iniciativa tem como objetivo aproximar o Procon da população, por meio da oferta de serviços gratuitos de orientação e atendimento aos consumidores e empreendedores. Além disso, o evento contará com atividades culturais, feira gastronômica e apresentações musicais abertas ao público.

Durante a ação, o Procon-ES estará presente com equipe técnica para atender consumidores, registrar reclamações, esclarecer dúvidas e promover ações de educação financeira.

Um dos destaques da feira será a realização de palestras com diretores do Procon-ES. No sábado (19), o diretor de fiscalização, Fabrício Pancotto, abordará o tema “Direitos do Consumidor e o Papel do Procon”. Já no domingo (20), a diretora-geral, Letícia Coelho Nogueira, conduzirá uma palestra voltada para o público infantil com o tema “Fiscal Mirim do Procon”, que contará também com brincadeiras e distribuição de materiais educativos.

Para a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, o evento é uma oportunidade valiosa de aproximação com a sociedade. “Mais do que fiscalizar, o Procon-ES atua para orientar, promovendo o equilíbrio nas relações de consumo. Consumidores conscientes de seus direitos e empreendedores comprometidos com suas obrigações contribuem para um mercado mais justo. Esta é uma chance de diálogo, escuta e fortalecimento dos direitos”, salientou.

Além do Procon-ES, o evento contará com a participação de diversos órgãos e parceiros oferecendo serviços à população, como:

Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES): emissão da carteira de identidade;

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES): orientação jurídica gratuita;

Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan): cadastro na tarifa social, solicitação de serviços;

Cadastro Único (CadÚnico): atualização de dados e informações sobre benefícios sociais;

Sebrae/Aderes: suporte e orientação ao Microempreendedor Individual (MEI), acesso a crédito e capacitação;

Prefeitura: Negociação de IPTU;

Prefeitura: Atendimento à saúde: odontologia, clínico geral e psicologia.

Programação cultural e gastronômica:

A feira também oferecerá opções de lazer para toda a família. A programação inclui apresentações musicais e uma feira gastronômica de empreendedores locais.

Sexta-feira (18/07):

18h – Abertura oficial da Feira

19h – Banda Raízes do Forró

Sábado (19/07):

8h30 às 13h00: Atendimentos sociais

11h – Martim Moreira (voz e violão)

15h – Palestra com o diretor de fiscalização do Procon-ES, Fabrício Pancotto

18h – Netto do Forró

20h – Levada Capixaba

22h – Rogério e seus teclados

Domingo (20/07):

9h – Feira de Negócios e Gastronomia

10h – Palestra para as crianças com a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira

12h – Gugu da Concertina

15h – Banda Raça Forrozeira

17h – Douglas e Thiago

19h – Encerramento

Documentos necessários

Para atendimento geral, os consumidores devem apresentar RG, CPF e documentos relacionados à reclamação, como notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento, entre outros.

Para a emissão da carteira de identidade, é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento ou casamento original (conforme o estado civil), uma foto 3×4 recente com fundo claro, CPF e comprovante de residência. Também é possível incluir documentos opcionais, como CNH, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, Cartão do SUS, Certificado Militar, entre outros.

Serviço:



Evento: Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

Data: 18, 19 e 20 de julho de 2025

Horário de atendimento: Sábado (19), das 8h30 às 13h

Local: Laranja da Terra

Entrada: Gratuita

Fonte: GOVERNO ES