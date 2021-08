Procon-ES disponibiliza espaço físico para implantação de diferentes órgãos de defesa do consumidor

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) está reunindo diferentes instituições de defesa do consumidor na sede do órgão, no Centro de Vitória. O objetivo é auxiliar o consumidor na solução dos problemas de consumo, com a praticidade de ter num mesmo local diferentes atendimentos.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, disse que o fato de reunir variados órgãos de defesa do consumidor em um único espaço será de grande valia para o consumidor, pois quando não se tem um acordo em audiência de conciliação no Procon, a pessoa é direcionada ao poder judiciário. Com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) – Seccional Espírito Santo, o consumidor poderá tirar dúvidas necessárias para ingressar com a demanda na esfera judicial.

“Além da praticidade para o consumidor que terá, no mesmo local, variadas entidades de defesa do consumidor aptas a lhe orientar sobre suas demandas de consumo, de acordo com a competência, estamos atendendo um desejo do governador do Estado, Renato Casagrande, de trazer para o Centro de Vitória mais órgãos públicos, com o objetivo de revitalizar o Centro e beneficiar a população”, enfatizou o diretor-presidente do Procon-ES.

Rogério Athayde acrescentou ainda que este é um passo importante em prol do consumidor capixaba. “A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, a Decon, e a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, já confirmaram parceria e logo estarão de mudança para a nova sede. Em breve, teremos outras novidades na implantação de soluções dinâmicas e inovadoras, aptas a dirimir conflitos de consumo em benefício do consumidor”, ressaltou.

O Procon-ES está funcionando na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória. Os atendimentos são realizados de segunda-feira a sexta-feira, mediante distribuição de senhas. Às 9 horas são distribuídas 30 senhas para o atendimento da manhã e, às 13 horas, são distribuídas 30 senhas para o atendimento da tarde.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Procon Estadual

Amanda Ribeiro

(27) 3132-1840

[email protected]