Processos de DOF totalmente digitais a partir de janeiro

A partir de 1º de janeiro de 2024, todas as solicitações referentes aos serviços do Documento de Origem Florestal (DOF) executados pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) estarão reunidas em um só lugar, pelo Conecta Cidadão.

De acordo com o diretor-presidente em exercício no Idaf, Eduardo Chagas, este é mais um passo no esforço que o órgão vem empreendendo para otimizar a oferta de serviços prestados à população. “Recentemente o Idaf promoveu a transformação digital dos serviços de terras e cartografia e agora está implementando melhorias no de DOF. Esperamos ampliar essa digitalização ao longo de 2024 para todos os setores do órgão, a fim de agilizar os processos e facilitar o acesso do cidadão, tornando as entregas ainda mais eficientes”, destacou Chagas.

A gerente de Licenciamento e Controle Florestal do Idaf explicou que atividades como desbloqueio de pátio, prorrogação de prazo, ajustes administrativos ou cancelamento de DOF, por exemplo, estão incluídas nessa transformação digital. “Em um mesmo local, os usuários poderão preencher o requerimento e anexar os documentos, que serão enviados automaticamente ao setor responsável pela análise. Antes isso acontecia em sistemas distintos, gerando erros no envio ou mesmo na documentação anexada, o que atrasava o processo.

Com a implementação do processo digital, os solicitantes não precisam mais fazer o requerimento pelo e-Docs, pois esse envio acontecerá automaticamente. É preciso fazer previamente o cadastro no Acesso Cidadão, do Governo do Estado (https://acessocidadao.es.gov.br/), cujo acesso também pode ser feito pela plataforma do Gov.br.

Para saber mais sobre os serviços e fazer os requerimentos, acesse: https://conectacidadao.es.gov.br/servico/9dc10b78-fb15-41b4-8dc8-e13cc0640ebf/area-florestal-e-licenciamento-ambiental-sistema-dof

Em caso de dúvidas, o solicitante pode encaminhar e-mail para [email protected].

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Idaf

Francine Castro / Rafaely Lyra Walter

(27) 99946-7504

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES