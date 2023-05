Processos arquivados de Vitória, Serra e Guarapari são enviados para reciclagem

A Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD) do Poder Judiciário do Espírito Santo fará o descarte de agravos de instrumento da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra e da 2ª Vara de Família da Comarca de Guarapari. O comunicado foi feito por meio dos Editais n° 09, 10 e 11/2023, disponibilizados no Diário da Justiça nesta segunda-feira, 22.

As partes interessadas terão 05 dias para requerer à CPAD os documentos que desejarem preservar, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido. Após o prazo, os documentos serão fragmentados e doados para associações de catadores de materiais recicláveis.

As entidades interessadas em receber a doação poderão entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão da Informação Documental do TJES pelo telefone (27) 3334-2099. Já o requerimento das partes interessadas deve ser dirigido à CPAD por meio do e-mail: [email protected].

Confira os editais em:

Edital nº 09/2023 – https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1528371.

Edital n° 10/2023 – https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1528674.

Edital n° 11/2023 – https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1528427.

Macrodesafio: Promoção da sustentabilidade

Vitória, 22 de maio de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES