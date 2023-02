Processo Judicial Eletrônico recebe nova ampliação na próxima semana

A partir da próxima terça-feira, 14, o PJe será implantado no âmbito das competências da infância e juventude, Juizado Especial da Fazenda Pública e Órfãos e Sucessões em 15 Comarcas do Estado do Espírito Santo.

Nova ampliação do processo judicial eletrônico (PJe) está programada para a próxima terça-feira (14/02), no âmbito das competências da infância e juventude, Juizado Especial da Fazenda Pública e Órfãos e Sucessões nas Comarcas de Afonso Cláudio, Alegre, Anchieta, Baixo Guandu, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins e Guaçuí.

A implantação foi determinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, por meio do Ato Normativo nº 40/2023, disponibilizado no Diário da Justiça (e-diario) nesta terça-feira (07/02).

A publicação também prevê a expansão do PJe para essas mesmas competências a partir do dia 28/02 (terça-feira) nas Comarcas de Ibiraçu, Iúna, Mimoso do Sul, Pancas, Piúma, Santa Maria de Jetibá e São Gabriel da Palha.

Com o início das operações, os processos deixam de tramitar de maneira física, ou seja, no papel, e passam a funcionar apenas em formato digital, o que promove redução de custos para o Judiciário e mais agilidade no julgamento dos casos.

O Ato Normativo nº 40/2023 pode ser conferido na íntegra em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1461186.

