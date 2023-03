Processo de transformação digital do Poder Judiciário Estadual entra em nova fase

Reunião realizada na última terça-feira, na presidência do Tribunal de Justiça, registrou importantes conquistas e marcou a nova etapa de desafios que se inicia neste momento.

O Poder Judiciário do Espírito Santo (PJES) está entrando em uma nova fase no seu processo de transformação digital. Em dezembro de 2022 ocorreu o início do processo de migração do Processo Judicial Eletrônico para a nuvem da Amazon, que já foi concluído. Agora é a vez dos outros sistemas, como o da Corregedoria Geral da Justiça, também serem migrados para a nuvem, que é uma das mais modernas do mundo.

E para marcar essa nova etapa, o presidente do TJES, desembargador Fabio Clme de Oliveira e o o presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e da Comunicação do TJES (CGTIC), desembargador Pedro Valls Feu Rosa receberam, na última terça-feira (28/02) representantes da Amazon Web Services (AWS).

Participaram do encontro o vice-presidente do TJES, Dair José Bregunce de Oliveira, e o Corregedor-geral da Justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca, bem como o juiz corregedor Leonardo Alvarenga da Fonseca e os juízes assessores da presidência do TJES, Daniel Peçanha Moreira e Ezequiel Turibio.

Também estavam presentes o secretário de Tecnologia da Informação do TJES, Carlos Vinícius Arimatea, que realizou uma apresentação para os presentes, o coordenador da Unidade de Coordenação de Programas, Bruno Alves de Souza Toledo, a servidora Luciana Mattos Loureiro, bem como coordenadores da Secretaria de Tecnologia da informação.

O desembargador Pedro Valls Feu Rosa agradeceu aos representantes da AWS pela dedicação ao trabalho desenvolvido no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como aos servidores da STI e os demais envolvidos no projeto de modernização do PJES.

“Agradecemos a toda a equipe da AWS que nos assistiu nesse momento agudo de transição de um datacenter que já deveria ter sido fechado há anos para uma das nuvens mais modernas, arrisco dizer, a mais moderna do planeta! Está sendo unânime o registro dos usuários com relação à velocidade e à confiabilidade”, destacou o presidente da CGTIC.

“Quero também, presidente e corregedor, apresentar os meus cumprimentos à equipe da STI, cujos integrantes em momento algum perderam de vista essa prioridade, em momento algum deixaram de se sacrificar em momentos preciosos, para que o nosso objetivo fosse alcançado a tempo e a hora. Fica aqui o registro de que tem sido gigantes no cumprimento do seu dever, destacou ainda o magistrado, agradecendo também o apoio da mesa diretora do TJES:

“Não nos faltou, em momento algum, o carinho e a mão estendida. Então esse é o momento de dizer a todos, à AWS, à mesa diretora, aos funcionários, do fundo do meu coração, muito obrigado!, concluiu o desembargador Pedro.

O secretário de Tecnologia da Informação, Carlos Vinícius Arimatea, destacou em sua apresentação quais foram os maiores desafios e dificuldades enfrentados pelo PJES até o momento, o que já foi feito até aqui e os próximos passos no processo de transformação digital do PJES.

“Por meio da união de esforços, conseguimos concluir com sucesso, em noventa dias, a migração que outros órgãos estão demorando de 10 a 12 meses para realizar. Foi um marco! A necessidade junto com a vontade foram primordiais para fazermos a migração do Pje, que é nosso principal sistema, destacou o secretário

“Nós superamos muitos desafios, mas nessa busca constante estamos agora trabalhando em conjunto com a AWS para que todas as demais aplicações do Poder Judiciário sejam migradas para a nuvem. É extremamente desafiador, mas vimos que é possível!, concluiu Arimatea.

Umberto Mancedo de Araújo Filho, que lidera a área de governo da AWS no Brasil, elogiou a iniciativa e o trabalho realizado pelo PJES.

“Vocês construíram algo que entendo que já é referência no Brasil e será referência no mundo, destacou. Então, nos dá muito orgulho de ter sido um parceiro que desenvolveu esse projeto junto com vocês”.

O presidente do TJES também destacou a importância do momento para o Poder Judiciário Estadual e para a população, que será diretamente beneficiada com a modernização da justiça:

“Hoje nós temos o conforto de saber o progresso que atingimos. É claro que ainda é o começo de uma jornada e a implantação de uma nova cultura, mas o Tribunal não pode mais viver sem essa tecnologia.”

“Estamos totalmente focados nessa direção. Investimos e vamos continuar investindo. Todo mundo percebeu a segurança e o aumento de performance na utilização do sistema a partir do momento que foi feita a migração para a nuvem. Hoje me sinto muito satisfeito, porque quando você resolve um problema estrutural a satisfação é muito grande. Hoje nós já podemos contar com o fórum cível 100% digital. Precisamos dessa funcionalidade para sobreviver e para responder a quem precisa da justiça de forma muito mais rápida. Esse é o nosso papel. Obrigado a todos!

Macrodesafios:

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

03 de março de 2023

