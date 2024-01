Divulgação Procedimentos estéticos nos quais você pode investir durante o verão

Por um longo tempo acreditava-se que procedimentos estéticos não podiam ser feitos durante o verão, devido à exposição solar e a maior incidência de raios ultravioleta. A tecnologia evoluiu e, hoje, facilmente é possível encontrar opções de tratamento que são 100% liberados para serem feitas durante os dias de calor. Abaixo, listamos cinco procedimentos que não exigem restrição ao sol.

LASH LIFTING

A técnica, que foi desenvolvida para curvar naturalmente os cílios e deixá-los mais alongados, é feita através da aplicação de um produto em gel com proteção de silicone. Somado à coloração, o resultado é um efeito de curvex e máscara de cílios por várias semanas. Após realizar o procedimento, não há nenhuma restrição quanto à exposição ao sol. “Além disso, o procedimento permite um efeito de cílios mais curvados e preenchidos até mesmo na praia, permitindo redução no uso de maquiagens durante os dias de calor”, explica a dermopigmentadora e especialista em estética Tabata Maffini.

PEELING DE DIAMANTE

Por ser considerado muito menos agressivo que alguns peelings químicos, o peeling de diamante é liberado para a temporada de verão. Ele pode ser feito em todos os tipos de pele, inclusive nas bronzeadas do sol, pois atinge somente uma parte da epiderme. O resultado é um aumento na produção de colágeno e elastina, além do combate às rugas, sequelas de acne e queimaduras solares.

MORPHEUS

Minimamente invasivo e indicado para tratamentos faciais e corporais, o Morpheus atua no combate à flacidez, celulite, estrias, gordura localizada e melhora da textura da pele. O procedimento conta com duas ponteiras, que associam microagulhas revestidas em ouro com ondas de radiofrequência, para aquecer as células adiposas que ficam até 8mm abaixo da pele e facilitar sua quebra e eliminação do corpo. Em geral, são indicadas de 2 a 3 sessões durante o ano, já sendo possível ver resultados significativos a partir da primeira sessão.

BROW LAMINATION

O Brow Lamination é uma técnica de design, que deixa as sobrancelhas com duas vezes mais volume, preenche as falhas e mantém os fios alinhados. Com duração de três semanas, a única restrição é evitar molhar a região nas primeiras 24 horas, mas a exposição ao sol está liberada. Passado o primeiro dia, a técnica vai garantir que você mergulhe no mar e saia com todos os fios nos seus devidos lugares, como quem acabou de penteá-los.

ULTRAFORMER MPT – MICRO PULSED TECHNOLOGY

A versão mais moderna do Ultraformer atua contra a flacidez e evidencia o contorno corporal, com tempo recorde de recuperação. O Ultraformer MPT conta com uma categoria inédita de ultrassom – ainda mais segura, tecnológica e eficaz – que causa modos de pulso micro pulsados na região para auxiliar na perda de gordura e melhora da textura da pele. Quem faz o procedimento pode voltar às atividades normais no mesmo dia, sem nenhuma marca aparente na pele. Os resultados já podem ser observados em até 20 dias após o tratamento, podendo durar até 90 dias.

