Problemas na injeção eletrônica são fáceis de serem percebidos?

Reprodução O aumento no consumo de combustível está entre os principais sintomas de problemas na injeção eletrônica de combustível

O sistema de injeção eletrônica tem como função regular a medida perfeita entre combustível e ar . Um dos maiores e mais comuns problemas do mal funcionamento está atrelado ao uso de combustível adulterado . Além da luz da injeção eletrônica que fica acesa , o motorista pode perceber alguns sintomas, conforme explica Luciana Félix, especialista em mecânica de carros e gestora do Na Oficina.

“O aumento no consumo de combustível está entre os principais sintomas; outra falha comum é perda de potência do motor, que, ocasionalmente, pode não acender a luz do painel tão logo este sintoma apareça”, explica a especialista em empreendedorismo feminino e desenvolvedora do curso “Conhecendo seu Possante”.

Dessa maneira, o mais correto é realizar periodicamente as manutenções preventivas , porque, além do tão temido consumo excessivo de combustível, outras despesas na mecânica do carro poderão encarecer ainda mais o custo final.

Fonte: Carros