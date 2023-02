É inevitável, a saúde emocional de qualquer pessoa é influenciada pelo ambiente de trabalho. Por isso é tão importante que você aprenda a administrar esse sentimento, afinal, inúmeros problemas de saúde podem ser associados ao estresse no trabalho.

Ainda mais se refletirmos que o estresse no trabalho é comum entre pessoas de diferentes profissões e idades.

Já as causas para o estresse no trabalho variam e compreendem desde o excesso de demandas (39% dos trabalhadores indicam que a carga de trabalho é a principal causa de estresse, segundo a Statista), à pressão pelos resultados ou mesmo incerteza sobre o emprego.

E o estresse no trabalho não prejudica apenas a saúde do colaborador, como também influencia na qualidade das entregas deste profissional e em suas relações de trabalho.

Quais os sintomas dos problemas de saúde associados ao estresse no trabalho

Como diversos problemas de saúde podem ser associados ao estresse no trabalho, diversos sintomas podem aparecer no profissional, desde os mais leves como fadiga, tensão muscular e dor de cabeça, até problemas mais graves como insônia, ansiedade e depressão.

Além disso, outras doenças podem ser associadas indiretamente ao estresse no trabalho como doenças digestivas, obesidade e até problemas cardiovasculares.

A boa notícia é que você pode desenvolver mecanismos para lidar com o estresse no trabalho, que incluem aprender sobre gestão de tempo, estabelecer uma ordem de prioridade ou mesmo delegar tarefas.

Iniciativas como essas envolvem uma boa comunicação com os colegas de trabalho.

Mas a boa relação com pessoas em cargos de liderança também é importante, pois quando o profissional recebe apoio do líder que garante tempo de qualidade para o desempenho das tarefas, o risco de desenvolver uma doença ocupacional como o burnout, cai em 70%, segundo a FlexJobs.

Mas também é importante praticar atividades que promovam o relaxamento fora do ambiente de trabalho, sejam iniciativas voltadas para o corpo, como atividade física, ou para a mente, como a meditação.

Mas se mesmo assim você ainda estiver sofrendo, é importante buscar ajuda de um profissional, especialmente porque, segundo estudos, quase metade dos profissionais sofrem com estresse diariamente, especialmente o público feminino.

E é preciso tomar cuidado, pois segundo a Anxiety and Depression Association of America, para lidar com o estresse, 50% dos profissionais recorrem medicamentos prescritos, 39% desenvolvem compulsão alimentar ou aumentam o consumo de substâncias nocivas como cafeína (31%), nicotina (27%) e álcool (20%).

Números como esses só evidenciam o quanto colaboradores e empregadores precisam encarar com seriedade o impacto do estresse no trabalho para o desenvolvimento de doenças.

Com o envolvimento de todos, é possível pensar em maneiras para minimizar o estresse no trabalho, como horários de trabalho mais flexíveis, incentivo a atividades que promovam saúde física e mental, entre outros, promovendo assim muito mais felicidade no ambiente de trabalho.