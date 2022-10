Problemas de saúde mental podem causar impacto na saúde cardiovascular

Pexels/Liza Summer Mulheres podem ter problemas no coração por causa da saúde mental

O estado mental está fortemente ligado à saúde do coração, principalmente na vida das mulheres. As doenças cardiovasculares em pacientes do sexo feminino já ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e de útero. Estudos indicam o estresse mental, emocional e psicossomático como principais causas de infarto entre as mulheres.

Segundo a OMS, quase um bilhão de pessoas vivem com um transtorno mental em 2019. Além disso, a organização aponta que o número de pessoas com depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia, em 2020. A cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologistas (SBC), Glaucia Maria Moraes, explica que pesquisa realizada com médicas brasileiras, durante a pandemia pela COVID-19, revelou dados preocupantes sobre a saúde mental das médicas em exercício do trabalho. “Dentre essas mulheres, 61,6% apresentaram sinais de burnout, com exaustão emocional, sentimentos negativos frequentes e insatisfação com a sua capacidade para o trabalho”, explica a cardiologista.

Ainda que sejam distúrbios mentais, seus efeitos na saúde cardíaca são severos. Da mesma forma, essa relação não é feita apenas unilateralmente, como mostra um estudo publicado na revista científica Plos One, por uma equipe da Universidade de Granada (Espanha). O estudo sugere que a depressão é mais comum entre mulheres com doenças cardíacas diagnosticadas. Essa conclusão se deu após uma análise segmentada por gênero, onde a relação entre doenças cardiovasculares e depressão mostraram maior predominância de sintomas de depressão em mulheres com o diagnóstico.

Sinais de que o estresse está impactando sua saúde

Além da vida agitada da atualidade, as mulheres enfrentam uma realidade, muitas vezes, pautada pelo preconceito e sobrecarga, com situações que agravam diversos problemas de saúde. Suas causas podem ser desde o estresse, como maus hábitos, sedentarismo, falta de cuidados com a alimentação, automedicação sem limites e má qualidade do sono.

A psicóloga Fernanda Meira explica que a conexão entre corpo e mente deve ser buscada constantemente, pois se uma pessoa se encontra deprimida, triste e apática, sua energia estará em baixa e, assim, surge a possibilidade de um desequilíbrio no quesito emocional.

“Os principais sintomas do estresse no corpo são dores de cabeça; dores musculares constantes; dores na coluna; alterações na libido; falta de foco; além dos problemas gastrointestinais e cardíacos”, explica a psicóloga do Hospital Anchieta de Brasília.

A adoção de pequenos hábitos é essencial para prevenir e tratar males físicos mentais, como fazer atividades físicas regulares, manter uma alimentação balanceada, beber bastante água, passar um tempo com pessoas queridas e sempre procurar ajuda de um profissional.

Mulheres Pelo Coração

Visando levar conhecimento a mais mulheres, a Fundación Mapfrea, uma organização sem fins lucrativos, que tem o objetivo de materializar esforços para contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, traz para 2022 atividades estruturadas pensando em quatro eixos da saúde da mulher: esporte e movimento; alimentação balanceada; controle de estresse e sono de qualidade.

As atividades incluem caminhadas orientadas por profissionais da educação física, aulões de yoga em parques públicos, além da distribuição de guias informativos sobre saúde do coração.

A ação acontecerá na primeira quinzena de novembro em São Paulo (SP), com exposições informativas nos metrôs da cidade, além de participação e apoio de embaixadoras oficiais.

