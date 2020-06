Problema em plataforma nacional causa subnotificação de casos de Covid-19

Josué Damacena/IOC/Fiocruz Instabilidade em plataforma prejudica contagem dos casos de Covid-19

Uma instabilidade na plataforma virtual e-SUS, que realiza o levantamento e catalogação dos casos ambulatoriais de Covid-19 , causou uma queda nas notificações oficiais da doença em diferentes estados. De acordo com a secretaria de saúde do estado de São Paulo, o problema já foi detectado há pelo menos dois dias.

Leia mais:

“Com relação ao número de casos, temos um crescimento muito pequeno de um dia para o outro. Isso significa que estamos com um problema no e-sus, que é o sistema nacional que faz toda essa parte do levantamento”, explicou o secretário José Henrique Germann, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (18).

Segundo Germann, o estado “já acionou o Ministério da Saúde no sentido de saber como isso ocorre. Existem outros estados que estão fazendo o mesmo apontamento”, diz, reforçando que o ajuste é fundamental para o controle de ações no estado, entre elas o P lano São Paulo , que monitora a possibilidade de reabertura gradual da economia.

A plataforma , responsável apenas pelos casos “menos graves” da doença, apontou um crescimento de 1.111 notificações nas últimas 24 horas. Considerando o histórico de crescimento da doença e a capacidade diária de testagem, porém, a secretaria estadual acredita que o número deve ser maior.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado, Patrícia Ellen, a subnotificação, porém, não prejudica a estimativa de ocupação dos leitos no estado. “Essa falha com o e-SUS limita a nossa contagem, porque é a nossa plataforma principal. Ela aponta todos os casos da doença, entre eles os casos que não precisaram ser hospitalizados. Nos casos que demandam internação, nós conseguimos contar considerando outras bases, mas para os casos gerais temos esse desafio que deve ser solucionado rapidamente”, diz.