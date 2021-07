Privatização da Eletrobras é mau negócio? Guedes defende o contrário; entenda

Sophia Bernardes Privatização da Eletrobras (ELET6) é um mau negócio? Descubra porque Paulo Guedes afirma o contrário

Em coletiva nesta quarta-feira (14), um dia após a aprovação do projeto que encaminha a privatização da Eletrobras (ELET6), o ministro da Economia, Paulo Guedes , afirmou existir membros do governo que acreditam que o presidente Jair Bolsonaro perderá votos com a mudança .

Em contrapartida, Guedes diz que o presidente deve ganhar votos com isso. O Ministro afirma que a população já compreendeu que ocorrerá a privatização. Dessa forma, caso a promessa não for cumprida, haveria perda de votos.

Privatização x Eleições 2022

Para o ministro, as eleições serão diferentes do que estamos acostumados. Além disso, mais do que nunca, haverá uma aliança entre centro-direita, liberal e conservador contra centro-esquerda. Portanto, ele não vê as eleições como um obstáculo para a privatização da Eletrobras .

Ainda em coletiva, Paulo Guedes acredita que o déficit de R$30 bilhões em arrecadação com a reforma tributária não é um problema do ponto de vista fiscal. Assim, traçou o cenário para as eleições de 2022 em uma disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula.

