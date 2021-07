Sophia Bernardes Privalia define faixa de preço para abertura de capital na B3, que deve levantar até R$1 bi

Nesta terça-feira (13), a varejista Privalia divulgou a abertura de capital com faixa indicativa de preço definida entre R$ 16,30 e R$ 18,10 . A aprovação foi concluída na assembleia geral extraordinária.

Posto que o preço médio é de R$17,20, com total de ações que podem ser emitidas no lote inicial, é estimado que a ação pode movimentar em torno de R$1 bilhão.

O valor das ações na abertura na Bolsa de Valores deve ser determinado no dia 20. Assim, a previsão de início é de dois dias depois, de acordo com o cronograma da operação.

Acordo entre BTG Pactual e Privalia

Vale ressaltar que, no início do mês, a Privalia firmou um acordo estratégico com o BTG Pactual , que define o banco com um investidor âncora para o IPO (Oferta Pública Inicial).

