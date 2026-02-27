Prisões por tráfico e cumprimento de mandados marcam ações do 10º BPM em Guarapari

O 10º Batalhão realizou diversas ações nesta quinta-feira (26), no município de Guarapari, resultando em conduções por tráfico de entorpecentes e no cumprimento de mandados de prisão.

No bairro Santa Mônica, durante patrulhamento preventivo, a guarnição abordou dois indivíduos e apreendeu 34 pinos de cocaína, oito buchas de maconha, cinco pedras de crack, duas unidades de haxixe (tipo “pack”) e R$ 76,00 em espécie. Ambos foram conduzidos à 5ª Delegacia Regional.

No bairro Muquiçaba, foi cumprido mandado de prisão em aberto, sendo o abordado encaminhado à Delegacia.

No bairro Jardim Boa Vista, também foi cumprido mandado de prisão em aberto, com a condução do indivíduo à 5ª Delegacia Regional.

Já no bairro Adalberto Simão Nader, após denúncia de tráfico de drogas e de ocultação de entorpecentes sob um colchão, a equipe policial localizou 48 pedras de crack, nove pinos de cocaína e R$ 338,35 em espécie. O suspeito foi encaminhado à Delegacia.

As ocorrências reforçam a atuação contínua da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e no cumprimento de ordens judiciais, promovendo mais segurança à população de Guarapari.

