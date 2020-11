Redação Priscilla Alcantara se livra de amarras no single “Correntes”

Correntes, primeira faixa de seu próximo projeto audiovisual que chegou na última quinta-feira (19), Priscilla Alcantara dá o recado de uma nova fase que inaugura estética e linguagem diferentes de tudo que ela já fez. Escrita pela própria Priscilla e por Lucas Silveira , também produtor de seu próximo trabalho, a canção é resultado do processo de reflexão da trajetória da artista e marca, de forma bem nítida, seu flerte com o novo. A faixa está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

“”Correntes” foi a faixa escolhida pra gente iniciar o projeto do meu novo álbum, que tudo indica que vai ser lançado no começo de 2021. Eu escolhi essa música porque ela carrega uma mensagem que dita muito o curso das coisas pra mim a partir de agora. E deixa uma mensagem muito importante de toda a minha jornada até aqui e de como eu vou caminhar a partir daqui” , explica Priscilla Alcantara . “”Correntes” fala sobre alguém que atingiu a maturidade de, antes de valorizar a expectativa ou a opinião alheia, valoriza quem é e o que nasceu pra fazer. Então, durante muito tempo, eu passei por muita coisa, muitas opiniões, muitas críticas, muita maldade, às vezes, mas eu cheguei até aqui porque eu fui fiel à minha identidade e ao meu propósito. E é essa lição que eu quero passar para as pessoas a partir disso. Acho que eu precisei realmente viver tudo que eu vivi, e esperar chegar nesse tempo de maturidade, nesse momento que eu tô vivendo hoje, pra poder montar um projeto audiovisual que pudesse construir, de forma concreta, as minha ideias e, na verdade, tudo que eu venho falando, construindo há cinco, seis anos, através da minha arte e do meu discurso” , completa a artista.

Correntes estreia acompanhada de um poderoso clipe, que traz na dança, na arte e na moda o discurso da canção. Com direção de Gideão Morais , roteiro dele em parceria com a própria Priscilla e direção de arte de Duda Lopes , o vídeo é carregado de referências pop. O figurino, de Juliana Bordin, ajuda a construir a narrativa da canção.

Destaque, também, para a coreografia de Thiago Dias , performada por Priscilla e pelo ballet formado por quatro dançarinas.

Confira: