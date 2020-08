Prisão de secretário não tem relação com atual governo, diz Doria

Divulgação/Governo de SP João Doria usou as redes sociais para comentar o caso.

Após a prisão do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy , o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) se pronunciou e disse que as acusações não são relacionadas a atual gestão do governo.

Em seu perfil no Twitter, o governador disse que, como as acusações não tem relação com sua gestão, não há implicação na atuação de Baldy na Secretaria de Transportes Metropolitanos. Confira o tuíte de Doria:

As acusações contra Alexandre Baldy não têm relação com a atual gestão no Governo de SP. Portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos. Tenho confiança de que Baldy saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a Justiça. — João Doria (@jdoriajr) August 6, 2020

O secretário foi preso na manhã desta quinta-feira (6) durante a deflagração da Operação Dardanários, desdobramento da Lava Jato do Rio que apura desvios na saúde. Os mandados de prisão foram expedidos pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, comandada por Marcelo Bretas.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Baldy é investigado por fazer parte de um esquema de pagamento de vantagens irregulares à “organização criminosa” em diversas áreas.