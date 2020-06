Prisão de Queiroz gera chuva de memes ; confira

Reprodução/SBT Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18), na casa do advogado de Bolsonaro

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz, foi levado pela Polícia Civil para o Aeroporto do Campo de Marte, localizado na zona norte de São Paulo, onde será levado de helicóptero para o presídio em Benfica, no Rio de Janeiro.

Esquemas de rachadinha foram responsáveis pela prisão de Fabrício Queiroz aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (18), em Atibaia, no interior de São Paulo. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro estava escondido na residência do advogado da família Bolsonaro, Fred Wassef .

Queiroz deixou o Departameno de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, por volta das 9h50. O prédio fica localizado no centro da capital paulista.

O mandado de prisão expedido pela Jusitça do Rio de Janeiro inclui a esposa de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar . Ambos são investigados no equesma de repasse ilegal de salários, esquema rotulado como “rachadiha”, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), pelo gabinete de Flávio Bolsonaro, filho do presidente.