Prior fala de nude enviado a um fã e revela convite para posar nu

Felipe Prior comentou novamente o episódio em que ele mandou um nude para um de seus fãs, através de uma mensagem privada em uma rede social. Em entrevista ao podcast Prosa Guiada, o arquiteto contou que já enviou um nude para um rapaz que vivia pedindo diariamente fotos do seu pé.

“Eu gostaria de pedir pra você uma foto do seu pé”, conta o ex-BBB sobre o pedido do internauta. “Isso não parava e já estava há alguns dias. Aí já tinha tomado umas e já tava meio melado já e falei: ‘mano, você quer foto do meu pé?’ E já catei logo e mandei logo foto da pic* e falei: ‘gostou, mano? Era isso que você queria? Pode agora parar de encher o saco? Aí ele mandou palminha e acabou. Mas se ele tiver essa foto ainda eu tô fud*d*”, brinca Prior.





À coluna, Prior explicou por que enviou o nude ao rapaz. “Eu tenho uma relação muito boa com meu público, e na medida do possível, tento sempre dar atenção para eles e atender aos pedidos que estão ao meu alcance, claro. E aconteceu que eu comecei a receber pedidos de um cara, que queria ver uma foto do meu pé. Eu enviei, e ele continuou pedindo. E isso já vinha há alguns dias, até que um dia achei que, alguém querendo me trolar, enviei uma foto das partes íntimas. No fim das contas acho que era o que ele realmente queria, porque me enviou palminhas e não pediu mais”, explica.

Ele ainda garante ser totalmente desencanado com essa história: “Levei a situação muito de boa. Sou um cara muito desencanado e não tenho preconceito. Claro que eu espero que ele não tenha mais essa foto (risos). Me considero um cara muito maduro e mente aberta, mas apesar de não parecer, não costumo ficar enviando nudes por aí. Não sou um cara de muitas vaidades, mas também não tenho nenhum problema com o meu corpo. Inclusive, acabei de receber uma proposta muito boa para um ensaio nu e estou pensando à respeito.