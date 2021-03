Prioli, Djamila e Mackenzie Dern estrelam campanha da Quem Disse Berenice?

Divulgação Mackenzie Dern, Djamila Ribeiro e Gabriela Prioli





A Quem Disse Berenice? escalou um time de peso para sua nova campanha de batom, “Mulheres Que Amamos”, que lança a partir do dia 23 de fevereiro. A escritora Djamila Ribeiro, a jornalista Gabriela Prioli e a lutadora Mackenzie Dern fazem coro à proposta da marca: não existe padrão ou jeito certo quando o assunto é beleza.

Os batons da coleção, que serão vendidos por R$ 39,90 cada, são uma edição limitada, com embalagens especiais e estão disponíveis nas cores Vermelho Djamilla, Marrom Mackenzie e Rosa Gabriela. Sua fórmula conta com Manteiga de Karité na composição que ajuda a hidratar e condicionar os lábios, além de ser 100% vegana, comprometimento da marca desde seu início.





Djamila, Gabriela e Mackenzie realizaram pesquisas com a equipe da marca para trazer cores de batons que representem de fato suas personalidades, em uma coleção que vem com propósito latente de oferecer beleza e tratamento para quem escolher usar os produtos, sustentando que cada mulher é livre para ser a beleza que deseja ver no mundo.