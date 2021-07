Princípio de incêndio paralisa o Metrô do Rio

Reprodução/Twitter Pane deixou muitos cariocas em situação complicada nesta sexta-feira (30)





Um princípio de incêndio no sistema de cabos paralisou totalmente o sistema de Metrô do Rio no fim da tarde desta sexta-feira (30). O problema foi entre as estações Central do Brasil e Presidente Vargas, afetando as linhas 1, 2 e 4.A empresa MetrôRio informou que “houve um problema no sistema de energia das linhas 1 e 4.

#MetrôRioInforma que houve um problema no sistema de energia das linhas 1 e 4. A circulação de trens está interrompida em todas as linhas para a atuação da manutenção. A orientação é que os clientes utilizem outros meios de transporte. Ainda não há previsão de restabelecimento. pic.twitter.com/cCJ7Lzkoss — MetrôRio | Use máscara (@metro_rio) July 30, 2021





Por conta disso, a circulação de trens está interrompida em todas as linhas para a atuação dos técnicos de manutenção da concessionária. A orientação é que os clientes utilizem outros meios de transporte. Ainda não há previsão de restabelecimento”.

Você viu?

Reprodução/Twitter Passageiro mostra voucher distribuído a usuário do Metrô no Rio





Pelas redes sociais, passageiros relataram que ficaram parados dentro dos vagões por mais de uma hora, sem poder sair. O serviço transporta cerca 400 mil pessoas por dia. Às 19h10, a empresa informou que o incêndio no sistema elétrico já havia sido controlado.





Na última postagem, a concessionária disse: “O MetrôRio informa que o foco de incêndio que atingiu o canal de cabos já foi controlado e os técnicos atuam pra restabelecer o sistema. A circulação de trens segue interrompida nas linhas 1, 2 e 4 e a orientação é que os clientes utilizem outros meios de transporte”.