Príncipes William e Harry mantém os filhos próximos com vídeochamada

Toby Melville – WPA Pool/Getty Images Leia mais em: https://claudia.abril.com.br/famosos/harry-e-william-reencontro/ Príncipe William e Harry tentam manter os filhos próximos

Os príncipes Harry e William organizaram uma vídeochamada entre os filhos, esta semana, de acordo com o “The Sun”. O jornal aponta que os príncipes estão tentando manter a relação dos primos, apesar da distância.

A revista norte-americana “US Weekly” também apontou que os dois irmãos, tem receio de que os filhos de Harry e Meghan Markle, Archie de dois anos e Lilibet de sete meses, se distanciem da família real, especialmente dos primos George, Charlotte e Luis, filhos de William e Kate Middleton.

“O Harry e Meghan estão fazendo tudo ao alcance deles para tornar o mundo um lugar melhor e sentem que seria errado roubar dos filhos a oportunidade de conhecer os filhos. é tudo muito difícil por causa da distância, óbvio. Então Harry organizou uma chamada de vídeo com o William para que os primos pudessem ver”, narra a revista.

Desde que o casal saiu da família real, em janeiro de 2020, a relação dos irmãos está abalada. Entretanto, fontes apontam que existe uma reaproximação entre os dois príncipes. “Houve um degelo definitivo nas relações entre Harry e Charles. Eles estão em termos muito melhores e têm tido conversas por vídeo chamadas amigáveis” afirma uma fonte ao The Sun .

“Foi sugerido a Harry que ele poderia se arrepender de algum mal estranho resolvido com sua família, e ele aceitou isso. Há uma sensação de que ele está se aproximando e quer estar mais perto de sua familia”, completou a fonte.

O jornal ainda apontou que Harry tomou a iniciativa para se reconciliar com o pai, o príncipe Charles. Os planos é que pai e filho possam se aproximar antes do Jubileu de Platina de Isabel II do Reino Unido, que acontecerá entre os dias 2 e 5 de julho deste ano. O evento comemora os 70 anos de reinado da rainha.