Príncipe Harry e Meghan são clicados pela primeira vez desde a mudança ao Canadá

Sem os filhos, Harry e Meghan foram clicados desembarcando de voo doméstico no Canadá

O príncipe Harry e Meghan Markle foram clicados juntos pela primeira vez desde a mudança para o Canadá . O DailyMail divulgou fotos, feitas na última sexta-feira (14), em que o casal real aparece sorridente e descontraído ao desembarcar no Canadá, depois de viajarem de avião dos EUA . Harry e Meghan visitaram a Universidade de Stanford para se encontrar com acadêmicos e professores para uma sessão de brainstorming. Eles estavam sem o filho, Archie.

O casal aterrissou no Aeroporto Intenacional de Victória por volta das 16h45 da sexta-feira, com um pequeno grupo de seguranças. Desta vez, eles optaram por um voo comercial, por terem sido criticados por viajarem em jatos particulares, devido ao impacto ambiental.

Harry e Meghan devem se juntar à família real em 9 de março, a pedido da rainha Elizabeth, na comemoração anual da Commonwealth na Abadia de Westminster.

Entenda a nova vida do casal

Harry e Meghan anunciaram, em 8 de janeiro, em seu perfil no Instagram, que eles se dividirão entre Reino Unido e a América do Norte em 2020.

No comunicado, Harry e Meghan afirmam que serão financeiramente independentes e não mais “membros seniores” da família. A decisão, garantiram, foi tomada após meses de reflexão. “Pretendemos dar um passo atrás como membros “seniores” da família real e trabalhar para nos tornar financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar totalmente Sua Majestade a Rainha”, afirmaram no comunicado.

Harry e Meghan voltaram de viagem aos Estados Unidos

No dia 19 de janeiro, a rainha divulgou um comunicado dizendo que entendeu as demandas dos netos e que eles não mais vão vão usar seus títulos reais, não vão representá-la em compromisso oficiais e vão devolver 2,4 milhões de libras usadas na reforma de Frogmore Cottage, a casa de Windsor que continuarão usando no Reino Unido.

Aos 35 anos, Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono, atrás de seu pai, o príncipe Charles, seu irmão, William, e dos sobrinhos, George, Charlotte e Louis. O príncipe é casado com Meghan Markle desde maio de 2018 e eles têm um filho, Archie Harrison, que nasceu um ano depois. O menino, no entanto, não usa nenhum título por desejo expresso dos pais.