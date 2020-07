Príncipe George deve saber que, diferente dos irmãos, será rei

reprodução / Twitter Suposto cartão de Natal da Família Real





Em casa, o príncipe George não é nem um tiquinho mimado pelos pais, o príncipe William e Kate Middleton, nem recebe qualquer tratamento especial. Mas o garoto, de apenas 7 anos, já notou que é diferente dos irmãos, Charlotte e Louis. Segundo Katie Nicholl, comentarista da família real, o menino percebeu o sinal de que é o futuro rei por costumar ser o “escolhido” para passar mais tempo com a rainha Elizabeth II.

“William e Kate querem protegê-lo, por isso é uma ideia que lhe é apresentada gradualmente. A verdadeira enormidade de como será sua vida um dia ainda não é algo de que ele esteja plenamente ciente”, disse Katie à revista “OK!”

Enquanto Charlotte e Louis ficam em casa, George é levado para sessões de fotos com o pai, a bisavó, e o avô, o príncipe Charles. “Acho que George entende, como William, desde muito jovem, que é diferente de seu irmão e irmã mais novos e que terá um futuro diferente”, observou a comentarista. “Afinal, ele é levado para fazer sessões de fotos com a rainha, então ele deve perceber que foi escolhido. Mas não acho que William e Kate tenham dito muito a George: ‘Um dia você será rei’.”

Reprodução Instagram Rainha Elizabeth II e seus herdeiros





Katie acrescenta: “Eles não o educam para ser mimado ou ter um senso inflado de sua própria importância. Ele não recebe tratamento especial apenas porque é o futuro herdeiro (do trono britânico)”. Na escola, também há alguns sinais, como a presença de agentes de segurança. “Seus colegas de classe estavam claramente cientes de que havia algo diferente nele desde o início. Eles sabem que é um príncipe e o chamam de ‘PG’, que é a abreviação de príncipe George.”

De acordo com Katie, a forma “descontraída” de preparar o menino para o futuro tem a ver com a forma como foi a vida da William na adolescência. “Quando jovem, William realmente lutou contra essa noção de realeza. A percepção de que ele não tinha escolha sobre o caminho que sua vida seguiria, de que não poderia se tornar médico ou veterinário, se quisesse, pesava muito sobre ele. William foi tratado de maneira diferente do irmão mais novo (o príncipe Harry). Quando os meninos iam tomar chá com a rainha-mãe, ele pegava a primeira opção de sanduíches ou bolos. Era tudo sobre William. Acho que é por isso que Diana compensou Harry demais em termos de afeto, porque ela sabia muito bem que ele não recebia a mesma atenção que William.”